Yoğun tipiye rağmen elektrik hatları onarılıyor

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kopan elektrik telleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarılıyor.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kopan elektrik telleri, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri tarafından onarılıyor.

Derecik ilçesine bağlı köylerde yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle kopan elektrik tellerinin onarılması için VEDAŞ ekipleri seferber oldu. VEDAŞ arıza ekiplerinin yoğun çabaları sonucu Berdi Çeşmesi ve Zini bölgelerinde kopan teller, hava muhalefetine rağmen onarıldı. - HAKKARİ