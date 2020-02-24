Yoğun tempoya alışveriş molası!
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Yoğun tempoya alışveriş molası!

Cemiyet hayatının tanınan simalarından birisi olan Dilek Birgen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Hafta içi yoğun bir tempoda çalıştığını söyleyen Birgen, güneşli pazar gününü kendisine ayırdığını söyledi

24.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:41
Yoğun tempoya alışveriş molası!

Kısa bir alışveriş turu yapan sosyetik güzel, daha sonra ailesi ve yakın dostları ile birlikte meydan katında bulunan bir restoranda bir araya geldi. Siyahlar içindeki şıklığı ile göz kamaştıran sosyetik güzel, günün sonunda kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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