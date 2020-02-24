Yoğun tempoya alışveriş molası!

24.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:41

Kısa bir alışveriş turu yapan sosyetik güzel, daha sonra ailesi ve yakın dostları ile birlikte meydan katında bulunan bir restoranda bir araya geldi. Siyahlar içindeki spor şıklığı ile göz kamaştıran sosyetik güzel, günün sonunda kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.



