Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadıOSMANİYE Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber olan ekipler diz boyu karda yemleme çalışması yaptı.

BAHÇE, OSMANİYE (İHA) - Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

OSMANİYE Osmaniye'de etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber olan ekipler diz boyu karda yemleme çalışması yaptı.

Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Bahçe DKMP Şefliği ve Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği koordinasyonunda Bahçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz'ın katılımıyla Bahçe ve Hasanbeyli ilçelerinde yaşayan yaban hayvanlarına saman, kasap artığı, ekmek ve buğday olmak üzere toplamda bin 600 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, sürdürülebilir yaban hayatının devamı için olumsuz hava koşullarında yaban hayvanlarının besin bulmasına yardımcı olmak amacıyla yemleme çalışmalarına devam edileceğini bildirdi.

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

Yoğun kar yağışında yaban hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Son Dakika Haberleri

Osmaniye, Bahçe, Milli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title