Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastaları aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde koronavirüsü yenmek için zorlu mücadele veren hastalar, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde koronavirüsü yenmek için zorlu mücadele veren hastalar, aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor.

Kovid-19 vakası nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde tedavileri süren hastaların büyük bölümü virüsü yenmek için geliştirilen aşıları olmayanlardan oluşuyor.

Çalışma hayatını bahane eden veya hastalığı atlattığı için bir daha olmayacağını düşünerek aşı olmayı erteleyen hastalar, yaşadıkları pişmanlıkları AA muhabirine anlattı.

"Aşı olmamak büyük bir pişmanlık"

Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören 37 yaşındaki Murat Tezel, normalde hiçbir hastalığının olmadığını, buna rağmen Kovid-19'u kaptığı için zorlu bir süreç yaşadığını söyledi.

Şimdi oksijen desteği aldığını ve nefes almakta zorlandığını belirten Tezel, "Aşı olmak için biraz ihmalkarlık ettim. Aşı karşıtı bir insan değilim, aşıya destek verenlerdenim ama çalıştığım için biraz ihmalkarlık ettim, keşke daha önce olsaydım. Aşınızı olun, ne olur aşıdan kaçmayın. Aşı olmamak büyük bir pişmanlıktır." dedi.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından zamanı geldiğinde aşısını olmayı düşündüğünü belirten Tezel, aşı olmak için zaman oluşturmadığını, tembellik ettiğini ve şimdi bunun pişmanlığını yaşadığını vurguladı.

"Herkes zamanında aşısını olsun, bunun sonu yok"

Serviste tedavi gören 32 yaşındaki İkbal Mülayim ise daha önce annesinin hastalığı atlattığını ve kendisinin de bu süreçte hastalığa yakalandığını anlattı.

İlk hastalandığında öksürük ve ciğerlerinde tahribat oluştuğunu belirten Mülayim, "İlk doz aşı olduğum sırada meğer hastalığı kapmışım, ben de aşının etkileri olduğunu düşündüm. Hastaneye geldiğimde testim pozitif çıktı. Herkes zamanında aşısını olsun, bunun sonu yok. Aşı olmayanlar daha kötü atlatıyor. Oksijensiz kaldığım için ayaklarımı dahi hissetmiyordum. İnsanlar ihmal etmesin herkes aşısını olsun." şeklinde konuştu.

Aşısız olanlar hastalığı zor atlatıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve Mikrobiyoloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Nefise Öztoprak Çuvalcı da Kovid-19'la mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Çuvalcı, "Hastanemizde yatanların yüzde 98'i hiç aşı olmayan hastalar. Hastaneye gelenlere ilk sorduğum soru aşı olup olmadıkları, hemen hemen hepsi 'Yok' cevabı veriyor ve çoğu 'İhmal ettik, vakit ayıramadık, işimiz vardı' diye bahaneler üretiyor. Aşı olanlar bu hastalığı kapmıyor değil ancak aşının hastaneye yatış, yoğun bakımda kalış ve ölümden koruma anlamında etkili olduğunu yüzde yüz burada görüyoruz. Bu hastalar hastaneye yatacak şekilde ağır geçirmiyor. Daha hafif şekilde hastalığı atlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Aşı olun" çağrısı yapan Çuvalcı, "Hastalarımız çok pişman ama bu pişmanlıkları yaşamadan lütfen herkes aşısını olsun. Ülkemiz aşı temini konusunda da bir çok ülkeye göre çok iyi durumda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden