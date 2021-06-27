YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi
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YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | Yaşam

YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi Öğrencileri YKS'ye yetiştiren şoför sosyal medyaya damga vurdu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, otobüse binip sınava 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci, yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi.

YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi

Öğrencileri YKS'ye yetiştiren şoför sosyal medyaya damga vurdu

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şoförü, otobüse binip sınava 30 dakika kaldığını söyleyen 3 genci, yolculardan izin alarak güzergahını değiştirip sınava yetiştirdi. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken, sosyal medyada günün konusu olan belediye personeli büyük takdir topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergahlarda kesintisiz ulaşım hizmeti verdi. Sabah sınav saatine yakın dakikalarda 9B numaralı Yazlık-Maltepe arası çalışan otobüsün sürücüsü ile sınava geç kalan 3 öğrenci arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu. Serdivan'da otobüse binen 3 öğrenci sınava 30 dakika kaldığını söyledi. Duruma kulak misafiri olan şoför, merkez amirliğe telefon açarak güzergahı değiştirmek için izin istedi. Bu sırada yolculardan da mağduriyet yaşanmaması adına izin alan şoför, aracın yönünü değiştirdi. Dakikalar içinde yine Serdivan'da bulunan okula ulaşan belediye otobüsü, 3 öğrenciyi sınava saniyeler kala yetiştirdi.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan bu anların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin sürücüsü, bu hareketiyle vatandaşlardan takdir topladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi güçlü ulaşım ağıyla YKS sınavına giren öğrencilerin okullara ulaşması için aralıksız hizmet verdi. Geçtiğimiz gün Serdivan'da gençlerimiz ve personelimiz arasında geçen bu samimi diyalog, tüm Sakarya'da ve kurumumuzda takdirle karşılanmıştır. Vatandaşa hizmet noktasında ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başındadır. Yolcularımıza samimiyetle yaklaşıp önemli bir kaybı önleyen sürücümüze teşekkür ediyoruz" denildi.

YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi
YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi
YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi
YKS'ye girecek öğrenciler için güzergah değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

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