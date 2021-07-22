YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM ön bilgilendirme amacıyla 2021 YKS tercih ve kontenjanları içeren kılavuzu yayınladı. Tercih kılavuzuna göre YKS tercih süreci ağustos ayında başlayacak. 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlanınca gözler YKS 2021 sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ne dedi?
Üniversiteye giriş kapsamında organize edilen 2021 YKS sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında Ağustos ayında ilan edilecek. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Sınavın ardından geçen süre sonrası beklentilerini arttıran adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ne dedi? İşte detaylar haberimizde…
YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
YKS sonuçları açıklandıktan sonrahttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.