YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?
Haberler.com - Haberler | Gündem

ÖSYM ön bilgilendirme amacıyla 2021 YKS tercih ve kontenjanları içeren kılavuzu yayınladı. Tercih kılavuzuna göre YKS tercih süreci ağustos ayında başlayacak. 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlanınca gözler YKS 2021 sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ne dedi?

Üniversiteye giriş kapsamında organize edilen 2021 YKS sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında Ağustos ayında ilan edilecek. 3 oturum halinde tamamlanan YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların tercih maratonu başlayacak. Sınavın ardından geçen süre sonrası beklentilerini arttıran adayların gözü ÖSYM'den yapılacak olan "YKS sonuçları açıklandı" duyurusuna çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ne dedi? İşte detaylar haberimizde…

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 4 Ağustos 2021 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecini daha erken tamamlaması halinde Temmuz ayının son günleri de açıklanabilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS sonuçları açıklandıktan sonrahttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak istediğiniz üniversiteleri tercih edebilirsiniz.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Hande Yener Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:22:49. #1.16#

title