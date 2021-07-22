YKS ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM ön bilgilendirme amacıyla 2021 YKS tercih ve kontenjanları içeren kılavuzu yayınladı. Tercih kılavuzuna göre YKS tercih süreci ağustos ayında başlayacak. 2021 üniversite tercihleri için kılavuz yayımlanınca gözler YKS 2021 sonuçlarına çevrildi. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ne dedi?