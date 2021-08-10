YKS ek tercih ne zaman 2021? YKS baraj puan kaça düştü?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baraj puanları ile ilgili açıklama yaptı. YKS ek tercih ne zaman 2021? YKS baraj puan kaça düştü? Baraj puanı kaç oldu? TYT baraj puanı! YKS açılımı nedir?
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı, "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. YKS baraj!
YKS BARAJ PUANI
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Üniversite baraj puanları düşmeli" açıklamasının ardından hükümet kanadı hızlı adım attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, üniversite baraj puanları TYT'de 140, YDT'de de 170 olacak.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS tercih 5 Ağustos 2021 tarihinde başladı. YKS ek tercihleri son gün ise 20 Ağustos saat23:59'da ise sona erecek. T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılır.