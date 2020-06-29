YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
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YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi

Hafta sonu yapılan YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" filmiyle ilgili bir metin sorusunu filmin senaristi Levent Kazak bile çözemedi.

YKS'de çıkan
29.06.2020 20:00 | Son Güncelleme: 29.06.2020 20:05

Üniversite giriş sınavlarının ilk oturumu olan YKS cumartesi yapıldı. Sorular ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından, sınavda yer alan bazı sorular çok konuşuldu.

Bu sorulardan birinde, Türkçe testinde yer alan Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü filmiyle ilgili bir metne yer verilerek, "Söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir" sorusu soruldu.

FİLMİN SENARİSTİ: SORUYU ANLAMADIM, VAR MI ÇÖZEN?

Çıkan soruyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan filmin senaristi Levent Kazak, "Size bir iyi, bir de kötü haberim var: iyi olan, iki gün önceki üniversite giriş sınavında bizim üzerimizden Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü'yü sormuşlar, filmimiz adına gurur duyduk. Kötü olan ise soruyu anlamadım, var mı çözen?" ifadelerini kullandı.

Sorunun doğru cevabı ise, cevap anahtarında D şıkkı olan "Kemal Tahir'in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır" seçeneği olarak yer aldı.

YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
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