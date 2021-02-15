YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları son gün ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi!
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YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları son gün ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi!

15.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:23
YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları son gün ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi!

Koronavirüs sebebiyle sınavların tarihleri yavaş yavaş netleşmeye başladı. YKS başvuruları ne zaman? YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi! 2021 YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları nasıl yapılır?

YKS başvuruları devam ederken adaylar, YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları son gün ne zaman? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS),YKS ne zaman yapılacak? YKS başvuru tarihi! gibi soruları araştırmaya başladı.

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bu oturumların başvuruları ise 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bu oturumların geç başvuruları ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS NE ZAMAN?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. 26 Haziran 2021 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 04 Şubat 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabiliyorlar.

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