Yırtıcı hayvandan kaçan geyik yaylacılara sığındı

19.08.2019 13:27

HATAY'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele Orhangazi Yaylası'nda yırtıcı hayvanlardan kaçan geyik, yaylacılara sığındı. Yaylacılar tarafından beslenen geyik, daha sonra belediye görevlilerine teslim edildi.

Doğal yaşamla iç içe yaşayan Bekbele Mahallesi'nin Orhangazi Yaylası'ndaki aileler, doğada zaman zaman zor durumda kalan hayvanlara da yardım elini uzatıyor. Yaklaşık 9 ay önce, yapımı devam eden inşaata ceylan yavrusunun geldiğini belirten yaylacılar, hayvanın karnını doyurduklarını, daha sonra yaşamını sürdürdüğü doğal ortamına bıraktıklarını hatırlattı.

Yaylacılar son olarak da aynı bölgede yırtıcı hayvanın saldırısından kaçan geyik için seferber oldu. Ürkmüş geyiği yakalayarak kol kanat gerdiler, karnını doyurdular. Vatandaşlar, bakıma muhtaç olan geyiği, ilgili birime gönderilmesi için haber verdikleri İskenderun Belediyesi görevlilerine teslim etti.



Kaynak: DHA