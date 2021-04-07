Yine Gel Akşamüstü şarkı sözleri! Yine Gel Akşamüstü şarkısı dinle!

Uzun yıllar en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan ve sevilen Yine Gel Akşamüstü şarkı sözleri! Yine Gel Akşamüstü şarkısı dinle! Detaylar haberimizde.

Uzun yıllar en çok dinlenen şarkılar arasında yer alan ve sevilen Yine Gel Akşamüstü şarkı sözleri! Yine Gel Akşamüstü şarkısı dinle! Detaylar haberimizde.

YİNE GEL AKŞAMÜSTÜ ŞARKI SÖZLERİ

Gözlerin zehri şarap eder mi?

Alıp içsem beni sarhoş eder mi?

Bir hayale daldım uyan derler mi?

Beni böyle koyup gitme olur mu?

Yine gel akşam üstü

Gece sabaha varmadan

İzin olsun üzerimde olur mu?

Yine gel akşam üstü

Gece sabaha varmadan

İzin örtsün üzerimi olur mu?

Ellerin kışı bahar eder mi?

Tutuşunca yüreğimi örter mi?

Ey ruhuma kır alemi papatya

Beni böyle…

YİNE GEL AKŞAMÜSTÜ ŞARKISI DİNLE