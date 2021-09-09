Yılmaz ve Yazıcı'dan hayırlı olsun ziyareti
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Yılmaz ve Yazıcı'dan hayırlı olsun ziyareti

Yılmaz ve Yazıcı'dan hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Gazeteciler Cemiyetini yeni yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Gazeteciler Cemiyetini yeni yerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrenin ardından güven tazeleyen Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erol Tayhan yeni yönetimi ile birlikte yeni mekanlarında Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'yı ağırladı. Demokrasinin önemli bir kolu olan basının önemine değinen Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, yeni yönetim kuruluna başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ise yerel basın ile sürekli iç içe olduklarını dile getirerek yeni yönetime ve Başkan Erol Tayhan'a çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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