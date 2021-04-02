Yılmaz Özdil ifade verdi
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Yılmaz Özdil ifade verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yılmaz Özdil ifade verdi

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütülen gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle Serdar Ö. isimli bir vatandaş, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Özdil hakkında 'Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Aralık 2020 tarihinde soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınmasına karar verilen Özdil, avukatı ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek talimatla ifade verdi. Özdil ifadesinde, "Atatürkçüler Atatürk'e hakaret etmezler" derken, avukatı İsmail Yılmaz, "Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir" diye konuştu. Özdil, ifade vermesinin ardından adliyeden ayrıldı.

(İrem Demir/İHA)

Yılmaz Özdil ifade verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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