Yılmaz Özdil'den ezber bozan Erdoğan çıkışı: Yanındayız

08.10.2019 09:35

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin ilk açıklamasında ''ABD'nin sonu olmayan saçma savaşlardan çekilme vakti geldi.'' ifadesini kullanarak operasyona yeşil ışık yaktı. ABD kamuoyunda çok sert eleştiriler ile karşı karşıya kalan Trump, bir süre sonra ise Türkiye'yi tehdit eden açıklamalar yaptı.

YILMAZ ÖZDİL'DEN EZBER BOZAN ÇIKIŞ

Muhalif kimliğiyle bilinen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı her fırsatta eleştirmesi ile tanınan Yılmaz Özdil'den ise bu gelişmelerin ardından ezber bozan bir çıkış geldi.

"DİRAYETLİ OL, CANIMI YE"

Özdil, sosyal medya hesabından ''Başka Türkiye yok... Dik dur, eğilme, yanındayız, Ecevit gibi dirayetli ol, canımı ye'' ifadelerini kullandı.

"T.C. YÖNETİMİNİN YANINDAYIZ"

Türkiye'nin Suriye'deki PKK unsurlarına yapmayı planladığı operasyon öncesinde Türk ekonomisini yok etmekle tehdit eden ABD Başkanı Trump'a bir tepki de Uğur Dündar'dan geldi. Trump'un tehditleri sonrası Uğur Dündar sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Bu tweet sağlıklı kafa yapısının ürünü olamaz. Türkiye'yi alenen tehdit eden bu adama gereken yanıtın en kısa sürede ve gereken sertlikte verileceğini düşünüyorum. Hepimiz T.C. yönetiminin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başka Türkiye yok!"