Yılmaz Güney şiirleri - Çirkin Kral Yılmaz Güney'in en güzel şiirleri

Cannes ödüllü sinema tarihinin 'Çirkin Kral' lakaplı sanatçısı Yılmaz Güney, doğum gününde anılıyor. 1 Nisan 1937 tarihinde dünyaya gelen ve 9 Eylül 1984'de yaşamını yitiren Yılmaz Güney, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik, senaristlik ve yazarlık da yaptı. Güney, ayrıca Cannes Film Festivalinde ödüle layık görüldü. Yol, Sürü, Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe gibi filmleriyle adını unutulmazlar arasına yazdırdı. İşte Yılmaz Güney şiirleri - Çirkin Kral Yılmaz Güney'in en güzel şiirleri

Çirkin Kral dönemi sonrasında yazdığı Cannes ödüllü Yol, Sürü, yazıp yönettiği ve oynadığı Umutsuzlar, Baba, Ağıt, Endişe gibi filmleriyle tanınır.

YILMAZ GÜNEY ŞİİRLERİ

En sevilen Yılmaz Güney şiirleri

ARKADAŞ

Olmasın o ta içten

Gülen gözlerde yaş

Bir gün gelip ayrılsak da

Seninle arkadaş

Bir kıvılcım düşer önce

Büyür yavaş yavaş

Bir bakarsın volkan olmuş

Yanmışsın arkadaş

Dolduramaz boşluğunu

Ne ana ne kardaş

Bu en güzel bu en sıcak

Duygudur arkadaş

Ortak olmak her sevince

Her derde kedere

Ve yürümek ömür boyu

Beraberce el ele

Olmayacak o ta içten

Gülen gözlerde yaş

Bir gun gelir ayrılsak da

Seninle arkadaş

Yılmaz Güney

BİR GÜN

Hangi zorluğu

yenmemiş insanoğlu.

Hele taşıyorsa içinde

bu insanca sevgiyi.

Güzel günler

zorlu duraklardan

geçer sevdiğim.

Damla damla

birikiyor insan.

Damla damla sevgili…

Bir gün

akıp gideceğiz hayata.

Duvarlar yıkılacak,

açılacak bütün kapılar

bilesin.

Benim yüreğim

sensin şimdi

seni vurur durur…

Ve yine damla damla

çoğalıyorsun içimde.

Yılmaz Güney

CANIM

Canım, sevdiğim, yüreğim

Bu duvarlar bizi ayırmaya yetmez bilesin

Bu kapılar, bu demir parmaklıklar hava inan

Bazen bir yumrukta yıkacak kadar güçlü

Bazen bir serçe kadar güçsüzsem bir nedeni vardır

hangi zorluğu yenmemiş insanoğlu

Hele taşıyorsa içinde bu insanca sevgiyi

Yılmaz Güney

ESKİDEN BİLMEZDİM YALNIZLIĞI

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Bir ağaç nasıl yalnız değilse ormanında

Bir çiçek kendi dalında

Eskiden bilmezdim yalnızlığı

Yalnızlığın içinde

Şimdi yalnız, yalnız mıyım

Kopuk muyum dalımdan

Uzağında mı kaldım ormanın

Yılmaz Güney

KENDİM İÇİN YAŞAMIYORUM

Hayatı kendim için yaşamıyorum. Ve korkmuyorum

Hiç birşeyden. başıma gelecekleri de biliyorum.

Herşeye rağmen düşmana inat yaşayacağız.

Yarın bizim çünkü…

Yılmaz Güney

KÖPRÜ

Sevgili

yetmiyor 'sevgili' sözü

tek başına. Karşılamıyor

içimi dolduran duyguyu.

Oysa ben 'sevgili'

derken neler

düşünüyorum bilsen.

Sonsuz, bir güneş

bir yudum rakı

çiçeğe durmuş ince bir

bahar dalı

oğlumun sıcak yanağı

anamın acılı gözleri

babamın tütün kokan eli

evimizdeki kuş

yarının güzel günleri.

Anlatılması güç binlerce

duygu ve sen…

İşte sen

beni hayata bağlayan

en güzel köprüsün;

köprülerin en güzelisin.

Sevgilim… Güzelim…

İnsanı yaşatan

içimizdeki hayat böceğidir.

O ölürse

hayatımızın da tadı biter.

O sakın ölmesin

yaşat onu.

Yılmaz Güney

MUTLU OLMA ŞANSI

Hayat bize mutlu olma şansı vermedi sevgili

biz kendimizden başka herkesin üzüntüsünü üzüntümüz, acısını

acımız yaptık çünkü.

Dünyanın öbür ucunda hiç tanımadığımız bir insanın gözyaşı bile

içimizi parçaladı.

Kedilere ağladık, kuşların yasını tuttuk…

Yüreğimizin zayıflığı kimi zaman hayat karşısında bizi zayıf yaptı.

Aslında ne güzel şeydir insanın insana yanması sevgili…

Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak.

Ben bütün hayatımda hep üzüldüm, hep yandım.

Yaşamak ne güzeldir be sevgili…

Sevinerek, severek, sevilerek, düşünerek…

Ve o vazgeçilmez sancılarını duyarak hayatın…

Yılmaz Güney

Kaynak: Antoloji.com - Yılmaz Güney şiirleri