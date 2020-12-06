Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?
6 Aralık'ta yeni bölümü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar yine kahkaha tufanı oldu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir durum var. Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler'in moderatörlük yapması üzerine seyircilerden benzer sorular geldi. Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?
Yeni bölümü yayınlanan ÇGBH'de sunuculuğu Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler'in yapması odlukça dikkat çekti. Peki, Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?
YILMAZ ERDOĞAN ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLARI BIRAKTI MI?
Yılmaz Erdoğan yeni filminin çekimleri için İstanbul dışına çıkacak. Çok Güzel Hareketler 2'nin çekimleri bilindiği üzere Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz'deki çiftliğinde çalışılıyor sonrasında İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Bu kamp yoğun tempoda Yılmaz Erdoğan bir de film çekemeyeceği için Çok Güzel Hareketler 2'deki görevini bir müddet Eser Yenenler'e devretti. Yılmaz Erdoğan'ın 4 hafta boyunca olmayacağı ve yerin Eser Yenenler'in devam edeceği iddia ediliyor. Yılmaz Erdoğan eski öğrencisine güvendiğini ve kendisin aratmayacağını da söyledi.