Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?

6 Aralık'ta yeni bölümü yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar yine kahkaha tufanı oldu. Ancak dikkatlerden kaçmayan bir durum var. Yılmaz Erdoğan yerine Eser Yenenler'in moderatörlük yapması üzerine seyircilerden benzer sorular geldi. Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketlerden ayrıldı mı? Yılmaz Erdoğan neden ÇGBH'nin yeni bölümünde yok?