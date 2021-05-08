Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor
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Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil, ekranlara geri dönüyor. Kurban Bayramı'nda haftanın 1 yada 2 günü Çarkıfelek ile ekrana döneceğini söyleyen Erbil, "İzleyiciler yarışmayı ve beni çok özledi" ifadelerini kullandı.

2018 yılında evinin banyosunda düşen ve kaldırıldığı hastanede yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 235 gün yoğun bakımda tedavi görmüştü. Şimdilerde tedavisine evinde devam edilen şovmen, yıllar sonra ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.

KURBAN BAYRAMI'NDA EKRANLARA DÖNÜYOR

Dün akşam gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram hesabından açtığı canlı yayınına konuk olan Mehmet Ali Erbil, "Bu yaz bir programla ekrana gelir misin?" sorusu üzerine "Birçok prodüktör arkadaşım istiyor. Kurban Bayram'ı gibi ve haftanın 1 ya da 2 günü Çarkıfelek'le nostalji yapabiliriz. Güzel olur, insanlar özledi. Hem yarışmayı hem beni özlediler" dedi.

20 YIL ÇARKIFELEK'İ SUNDU

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 20 yıl ekranlarda Çarkıfelek yarışmasını sundu. Yarışma ile özdeşleşen Erbil, Kanal D, TGRT, Show TV, Kanal 1, FOX TV, Star TV ve TNT ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor
Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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