Yıllardır ekranlardan uzak kalan Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda Çarkıfelek ile geri dönüyor

Mücadele ettiği kaçış sendromu nedeniyle aylarca yoğun bakımda yatan ve şimdilerde tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil, ekranlara geri dönüyor. Kurban Bayramı'nda haftanın 1 yada 2 günü Çarkıfelek ile ekrana döneceğini söyleyen Erbil, "İzleyiciler yarışmayı ve beni çok özledi" ifadelerini kullandı.