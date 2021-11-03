Yıllara meydan okuyor! Sonbahar tarzı dikkat çekti
Sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan (73), geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı
Günün erken saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Pekkan, kahverengi tonlarında sonbahara uygun spor şıklığı ile dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ederek ayaküstü sohbet eden Pekkan, uzun süre keyifle alışveriş yaptıktan sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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