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Yıllara meydan okuyor! Sonbahar tarzı dikkat çekti

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Yıllara meydan okuyor! Sonbahar tarzı dikkat çekti

Sanatçı Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan (73), geçtiğimiz gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

Günün erken saatlerinde bir arkadaşıyla birlikte alışveriş merkezine gelen Pekkan, kahverengi tonlarında sonbahara uygun spor şıklığı ile dikkat çekti. Kendisini görüntüleyen gazetecilere teşekkür ederek ayaküstü sohbet eden Pekkan, uzun süre keyifle alışveriş yaptıktan sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.

Yıllara meydan okuyor! Sonbahar tarzı dikkat çekti

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