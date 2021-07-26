Yıllar sonra single heyecanı...
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Yıllar sonra single heyecanı...

Yıllar sonra single heyecanı...
Bültenler - Haberler | Güncel

80 'li ve 90 'lı yıllara damga vurmuş Gece Kulüplerinin kraliçesi Serpil Benay, uzun yılların ardından Sezen Aksu imzalı 'Yazık' isimli şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu...

Artık küsüp gitmek yok!

Yapımcı, müzik adamı Aykut Gürel ve iletişimci Özgür Aras'la bir araya gelen Serpil Benay, ilk kez single çıkarttığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

1982 yılında Köşk Gazinosunda Zeki Müren'in kadrosunda sahne alarak adını duyuran, başta Maksim Gazinosu olmak üzere birçok mekanda solistlik yaparak, "gece kulüpleri kraliçesi" olarak adını neonlara yazdıran 1985'te çıkardığı ilk albümünün ardından sahnelerde olduğu kadar başrol oyuncusu olarak 13 sinema filmi ile Yeşilçam'da da başarısını ispatlayan sonrasında Bodrum'da yaşamaya başlayan Serpil Benay, 'Bundan sonra müziğe küsüp gitmek yok. Büyük hata yapmışım. Bu muhteşem şarkıyı severek okudum umarım müzik severlerinde hoşuna gider. Meleklerim Sezen Aksu, Aykut Gürel ve Özgür Aras'a teşekkür ederim' diye duygularını dile getirdi.

Serpil Benay yeni projesi için Sefa Gürsoy'un objektiflerine pozlar verirken ve yıllar sonra Erkan Nas'ın kamerasının karşısına geçerek Sezen Aksu imzalı şarkısı için klip çekti.

Kaynak: Bültenler

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