Yılın Son Meclisi Oy Birliği İle Geçti

Belediye Meclis Salonu'nda 2 ve 5 Kasım 2021 tarihli meclis tutanaklarının okunup onaylanması ile 2020 yılı sayıştay denetim raporu hakkında bilgilendirmenin yapılmasıyla başlayan oturum, gündemdeki 29 maddenin oylanmasıyla devam etti. Başkanlıktan Gelen Önergeler kapsamında yer alan 26 maddenin oylanmasının ardından 3 maddeden oluşan Komisyondan Gelen Raporların oylamasına geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.Maddesi hükümleri gereğince hazırlanan birim müdürlüklerinin çalışma yönetmelikleri oy birliği ile kabul edildi. Yeni Şakran Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların Pazar ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yeni Şakran Mahallesi'nde sosyal-kültürel tesis alanı olarak planlı 151 ada 1 numaralı parselin Belediye hizmet alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikliği oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. Komisyondan Gelen Raporlar ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı bir sonraki meclis toplantısının 4 Ocak 2022 Salı günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilmesiyle son buldu.

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