Yılın Olayları 2018 - Ocak (1)
İRAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ (28.12.2017 - 10.01.2018) İmam Humeyni Musalla Camisindeki cuma namazından detaylar Cuma namazı sonrası sloganlar atan İranlılardan detaylar Tahran'daki gösterilerden detaylar İsfahan eyalatine bağlı Gahderican ilçesinde göstericilerin kamu binalarına saldırı...
İRAN'DA PROTESTO GÖSTERİLERİ (28.12.2017 - 10.01.2018)
İmam Humeyni Musalla Camisindeki cuma namazından detaylar
Cuma namazı sonrası sloganlar atan İranlılardan detaylar
Tahran'daki gösterilerden detaylar
İsfahan eyalatine bağlı Gahderican ilçesinde göstericilerin kamu binalarına saldırı anları
BMGK toplantından detaylar
ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in konuşması
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gulam Ali Hoşru'nun konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran'da yaşanan olaylara ilişkin açıklaması
TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BAŞVURULARI BAŞLADI (02.01.2018)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşması
Davul zurna eşliğinde kutlama yapan işçiler
HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan'ın konuşması
Başvuru yapan taşeron işçilerden detaylar
Başvuru yapan taşeron işçilerin açıklamaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun işçileri ziyaretinden görüntüler
Kadro alan işçilerin çiğ köfte ile kutlama görüntüleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması YILIN OLAYLARI 2018 - OCAK (1)
2018 yılının Ocak ayında aralarında İran'daki protesto gösterileri ve taşeron işçilerin kadro başvurularından oluşan görüntüler