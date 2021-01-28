Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu

28.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:56
Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul'da görülen yılın ilk dolunayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da görülen yılın ilk dolunayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

2021 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde görülen ay,  saat 19.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle kartpostallık görüntüler oluştu. 


- İstanbul
Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kavga Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:56:56. #1.16#
title