Yılın ilk dolunayı İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu
28.01.2021 19:50 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:56
İstanbul'da görülen yılın ilk dolunayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da görülen yılın ilk dolunayı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
- İstanbul
2021 yılında Ay'ın ilk dolunay evresi bugün gerçekleşti. Akşam saatlerinde görülen ay, saat 19.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle kartpostallık görüntüler oluştu.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı