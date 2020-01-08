Yılın en samimi filmi "Biz Böyleyiz"in galası gerçekleşti
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Yılın en samimi filmi "Biz Böyleyiz"in galası gerçekleşti

Yapımını AVŞAR FİLM'in üstlendiği, Berrak Tüzünataç ve Melikşah Altuntaş'ın hikayesini yazdığı,yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu'nun oturduğu "Biz Böyleyiz" filminin galası dün akşam Uniq İstanbul'da gerçekleşti.

08.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:53
Yılın en samimi filmi

Başrollerini Hümeyra, ,Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinççi , Meriç Aral ve 'un başrollerinde yer aldığı merakla beklenen "Biz Böyleyiz" filmi dün akşam Uniq Hall'de gerçekleşen galasında ilk seyircileriyle buluştu.

Galaya Yoğun İlgi

Uniq 'da gerçekleşen galaya filmin oyuncularının yanı sıra Aras Bulut İynemli,Ali Gözüşirin, Aslı İnandık, Barış Arduç, Bartu Küçükçağlayan,Bestemsu Özdemir,Bige Önal,Birand Tunca,Cansel Elçin, Dida Kaymaz,Emre Kızılırmak,Gupse Özay,Hülya Avşar, İdil Sivritepe,İpek Erdem,Keremcem, Merve Dizdar,Murat Eken, Nilperi Şahinkaya,Sarp Akkaya, Selma Ergeç,Serenay Sarıkaya,Sezin Akbaşoğulları,Türkü Turan, Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.

Kaynak: Bültenler
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