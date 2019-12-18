Yılın en renkli filmi Feride'nin afişi yayınlandı

18.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:18

Film "Bu bir kaş kaldırıştır" mottosuyla, 24 Ocak'da sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.

Kaynak: Bültenler