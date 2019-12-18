Yılın en renkli filmi Feride'nin afişi yayınlandı
Konusu ve başarılı oyunculardan oluşan kalabalık kadrosuyla şimdiden merak konusu olan film, yer altında kahraman kostümleri dikilen bir atölye de terzilik yapan Feride'nin, emek ve sevgi hırsızı patronuna baş kaldırıp iddialaşması ve daha sonra moda devlerine kafa tutan yolculuğunu anlatıyor.
Film "Bu bir kaş kaldırıştır" mottosuyla, 24 Ocak'da sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını UNG Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ali Yorgancıoğlu ve Zeynep Çamcı'nın birlikte oturduğu filmde; Zeynep Çamcı, Ersin Korkut, Barış Yıldız, Anıl Tetik, Osman Akça, Ceren Taşçı, Ali Barkın, Aycan Koptur, Fırat Sobutay gibi başarılı birçok isim rol alıyor.