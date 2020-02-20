Yılın en iyi güzellik ve zayıflama uzmanı, Meltem Şarkışlalı oldu

20.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:59

Ümit Öner ile Göktürk Dergisinin düzenlediği Yılın Enleri Ödül Töreni, sanat camiasından birçok ismi bir araya getirdi. 27 Şubat Çarşamba akşamı Merve Akıncı'nın sunumuyla gerçekleşen gecede birçok ödül, sahibini buldu.

YILIN EN İYİ GÜZELLİK VE ZAYIFLAMA UZMANI ŞARKIŞLA OLDU

Yılın En İyi Güzellik ve Zayıflama Uzmanı kategorisindeki ödüle MEL'S Slim Light ile Meltem Şarkışlalı layık görüldü. Şarkışlalı'ya ödülü, Ümit Öner takdim etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şarkışlalı yaptığı açıklamada, "Bu ödülü bana ve ekibime layık gören Göktürk Dergisine, sayın Ümit ÖNER'e teşekkür ederim. Ayrıca ödülü almamızda emeği çok olan MEL'S Slim Light ekibime de buradan teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Instagram: @melsslimlight

www.meltemsarkislali.com.tr

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