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Yılın Ahisi Toper vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yılın Ahisi Toper vefat etti

Malatya'da Yılın Ahisi seçilen ayakkabıcı esnafı Hüseyin Toper hayatını kaybetti.

Malatya'da Yılın Ahisi seçilen ayakkabıcı esnafı Hüseyin Toper hayatını kaybetti.

Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) tarafından 2009 yılında Yılın Ahisi seçilen Ayakkabıcı Hüseyin Toper, yaşlılığa bağlı hastalıktan dolayı 90 yaşında vefat etti.

Malatya Ayakkabıcılar Çarşısı'nda uzun yılar ayakkabıcı esnaflığı yapan Hüseyin Toper, 2009 yılında Ahilik Haftasında Yılın Ahisi seçilmişti. - MALATYA

Yılın Ahisi Toper vefat etti

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Haber: Yılın Ahisi Toper vefat etti - Haberler
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