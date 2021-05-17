Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı sözleri! 'Kafam Hafif Dumanlı' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı sözleri! 'Kafam Hafif Dumanlı' şarkı sözleri nelerdir?

Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı sözleri! 'Kafam Hafif Dumanlı' şarkı sözleri nelerdir?
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Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Kafam Hafif Dumanlı şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.

Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Kafam Hafif Dumanlı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

YILDIZ TİLBE - KAFAM HAFİF DUMANLI SÖZLERİ

Yine her akşam gibi bu akşam da yalnızım

Masamda tek başıma durmadan içiyorum

Bir tek düşüncem sensin seni düşünüyorum

Hep seni arıyorum

***

Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim

Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim

Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim

Ömür boyu beklerdim

***

Sesin hep kulağımda fakat yoksum yanımda

Dediler ki aşıksın ben buna inanmadım

Sana olan aşkımı sen gidince anladım

Sen gidince anladım

***

Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim.

Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim.

Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim.

Ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim.

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Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı sözleri! 'Kafam Hafif Dumanlı' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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