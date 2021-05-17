Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı sözleri! 'Kafam Hafif Dumanlı' şarkı sözleri nelerdir?
Yıldız Tilbe'nin en beğenilen şarkılarından olan Kafam Hafif Dumanlı şarkısının sözleri merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe - Kafam Hafif Dumanlı şarkı sözleri nelerdir? Şarkılar Bizi Söyler programında anılan Yıldız Tilbe'nin şarkıları ve sözleri merak edildi.
Yıldız Tilbe'nin en güzel şarkılarından olan Kafam Hafif Dumanlı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILDIZ TİLBE - KAFAM HAFİF DUMANLI SÖZLERİ
Yine her akşam gibi bu akşam da yalnızım
Masamda tek başıma durmadan içiyorum
Bir tek düşüncem sensin seni düşünüyorum
Hep seni arıyorum
***
Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim
Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim
Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim
Ömür boyu beklerdim
***
Sesin hep kulağımda fakat yoksum yanımda
Dediler ki aşıksın ben buna inanmadım
Sana olan aşkımı sen gidince anladım
Sen gidince anladım
***
Şu an yanımda olsan sana neler söylerdim.
Kafam hafif dumanlı her derdimi dökerdim.
Biraz ümidim olsa ömür boyu beklerdim.
Ömür boyu beklerdim, ömür boyu beklerdim.