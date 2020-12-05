Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

05.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:39

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, sosyal medya hesabından Yıldız Tilbe'nin şarkısını söylediği anları paylaştı. Altun'un paylaşımına "Ne oldu Gonca mı dövdü, sıkı dur yorulsun" diye cevap veren Tilbe, kimsenin anlayamadığı yorumunu kısa sürede sildi.

Yakın bir zaman önce oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşamaya başlayan şarkıcı Hakan ALtun, Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendirdi. Altun bu anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

ÖNCE YORUM YAPTI SONRA SİLDİ

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü. Her daim esprili kişiliğiyle tanınan Yıldız Tilbe ise paylaşıma "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Tilbe'nin yaptığı yorumu kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, koronavirüs aşısına karşı olduğunu ve yaptırmayacağını söylemişti.

Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü
Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü

İlgili Haberler

Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz
Hakan Altun'un yeni aşkı Gonca Vuslateri'nin aşk defteri hayli kabarık!
Hakan Altun'un yeni aşkı Gonca Vuslateri'nin aşk defteri hayli kabarık!
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Ivana Sert Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 11:39:12. #1.15#
title