Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz
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Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz

01.12.2020 15:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:17

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı ve HES kodu uygulamalarına rest çekerek "Devlet dahi olsa bana zorla bir şey yapamaz. koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter'da koronavirüs önlemleri ve aşının ücretsiz olmasıyla ilgili peş peşe paylaşım yaptı.

"BEN DEVLET İÇİN DEĞİL DEVLET BENİM İÇİNDİR"

Yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyen Tilbe şunları yazdı: "Devlet beni bir suç işlersem içeri atabilir, hak ettiysem boynum kıldan incedir; Adımı, ülkemi, soyumukan grubumu ben seçmedim. Bunun dışında devlet dahi olsa bana zorla hiçbir şey yapamaz ve yaptıramaz. Ne aşı, ne çip, ne HES kabul etmiyorum. Ben devlet için değil devlet benim içindir"

"KOYUN MUYUM BEN SAYILARI BİLİNSİN DİYE KÜPELENEN"

"Bedavaymış aşılar, ekmeği bedava yapın, ilaçlar hastaneler bedava olsun evsizlere bedava ev verin, kimin neye ihtiyacı varsa bedava olsun, insan üç gün bile olsa rahat yaşasın, bedava aşıymış, böyle iyilik görmedim, ölüm sizden önce gelsin sizden iyidir. Dünyada silahlı savaşlar birden durdu, cephe değişti insan oldu, ilaçlar da silah oldu, niye vurdurayım kendimi, koyun muyum ben sayıları bilinsin diye kulağı küpelenen, ya da kuş muyum kameralı çip takılmış nereye gidersem görünen, ya da fare miyim üstümde ilaçlar denenen."

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"İSTEMEDİĞİM ŞEY DEVLET ELİYLE DE DAYATILAMAZ"

"Benim kimseye saygısızlığım yok hiçbir kişi ya da kurumun karşısında değilim. Allah bana da az da olsa akıl vermiş kendi kendimin efendisi benim. İstemediğim hiçbir şey yasa ya da kurumlarca devlet eliyle de olsa dayatılamaz, bireyin huzurunu bozmak değil sağlamak devletin hakkıdır."

Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz
Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz
Haber Yorumları (3)
KESİN BİLGİ: Parti kur oy verelim yıldız abla..
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TİLBEZAAAAANNNNNNN: HAKLIIIII. . .
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214214: hes''in ne olduğunu anlamamış sanırım. aşıyı ben de yaptırmam orda hem fikiriz
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500
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