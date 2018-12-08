Yıldız Şarkıcı Miley Cyrus, Albüm Tanıtımını Üstsüz Paylaşımla Yaptı

Yıldız Şarkıcı Miley Cyrus, Albüm Tanıtımını Üstsüz Paylaşımla Yaptı

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, yeni albüm tanıtımını üstsüz paylaşımla yaptı.

Verdiği konserlerde yaptığı çılgın hareketlerle zaman zaman tepki çeken dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eleştirilere yine kulağını tıkadı.

SINIRLARI ZORLADI

26 yaşındaki güzel, twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sınırları zorladı. Dünyaca ünlü yıldız, yeni albümünü farklı bir şekilde tanıttı. Genç şarkıcı, üstsüz pozuyla sosyal medyaya damga vurdu.

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