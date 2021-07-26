Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı
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Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sağanak yağış sırasında iki katlı ahşap eve yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde sağanak yağış sırasında iki katlı ahşap eve yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Zaman zaman mutfak tüplerinin de patlamasıyla büyüyen yangın, 2 saatlik çalışma neticesinde güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Araç ilçesinde bağlı Erekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Yanık'a ait iki katlı ahşap eve şiddetli yağış sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü ev bir anda yanmaya başladı ve alevler ahşap evi sardı. İhbarla olay yerine Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Araç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman mutfak tüplerinin de patlamasıyla büyüyen yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınabildi.

Yangın neticesinde iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı
Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı
Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı
Yıldırımın düştüğü iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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