Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözleri! Son Mektup şarkısının tüm sözleri nelerdir?
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Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözleri! Son Mektup şarkısının tüm sözleri nelerdir?

Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözleri! Son Mektup şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Son Mektup geliyor. Peki Son Mektup şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkısının sözleri nelerdir?

YILDIRIM GÜRSES - SON MEKTUP ŞARKI SÖZLERİ

Anla artik, anla beni

Unut butun gecenleri

Anla artik, anla beni

Unut butun gecenleri

---

Bitsin her şey, butun aşkim

Bunu senden diliyorum

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum

---

Biliyorum ayiracak bu son mektup ikimizi

Bu son mektup koparacak yillar suren sevgimizi

---

Bitsin her şey, butun aşkim

Bunu senden diliyorum

Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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