Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözleri! Son Mektup şarkısının tüm sözleri nelerdir?
Türk şarkıcı ve besteci Yıldırım Gürses'in en iyi şarkılarının sözleri merak ediliyor. Merak edilen şarkıları arasında Son Mektup geliyor. Peki Son Mektup şarkısının sözleri nelerdir? Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Şarkılar Bizi Söyler programında bugün Yıldırım Gürses'in şarkıları söylenecek. Peki Yıldırım Gürses - Son Mektup şarkısının sözleri nelerdir?
YILDIRIM GÜRSES - SON MEKTUP ŞARKI SÖZLERİ
Anla artik, anla beni
Unut butun gecenleri
Anla artik, anla beni
Unut butun gecenleri
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Bitsin her şey, butun aşkim
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum
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Biliyorum ayiracak bu son mektup ikimizi
Bu son mektup koparacak yillar suren sevgimizi
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Bitsin her şey, butun aşkim
Bunu senden diliyorum
Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum