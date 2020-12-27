Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek
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Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek

27.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:33
Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek

Yıldırım'ın en önemli değerlerinden olan 'Molla Yegan Medresesi' aslına uygun şekilde restore edilerek 'Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi' olarak ilçeye kazandırılıyor.

Yıldırım'ın en önemli değerlerinden olan 'Molla Yegan Medresesi' aslına uygun şekilde restore edilerek 'Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi' olarak ilçeye kazandırılıyor.

Yıldırım Bayezıd'ın emirlerinden Kara Eyne Bey tarafından 14. yüzyılın sonlarında yaptırılan ve ismini Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocalarından Bursalı Fıkıh Alimi Molla Yegan'dan alan medrese, tarihin önemli bir yansıması olarak tüm heybetiyle Yıldırım'da ayağa kalkıyor. Yıldırım Belediyesi, birçok alimi yetiştiren Molla Yegan Medresesini tarihi dokusuna uygun olarak yeniden restore ediyor. 'Çocuk Aktivite Merkezi' olarak hizmete açılacak olan söz konusu medrese yeni değerlerin yetişmesi için öncü olacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2 bin 407 metrekare inşaat alanında devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz, çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Çocuklarımızı bu tarihi yapıya şahit kılmak ve böylece köklü ve zengin bir geçmişe sahip olduklarını onlara göstermek istiyoruz. 600 küsur yıllık Molla Yegan medresemizi ilçemize kazandırmamız hem geçmişe hem de gelecek nesillere olan borcumuz. Biz de bu bilinçle hareket ederek sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla medresemizi Çocuk Aktivite Merkezi olarak evlatlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Yıldırımlıların yapılan bu projeden oldukça memnun olduklarını ifade eden Yıldırım Mahalle Muhtarı Cihat Ovalısoy ise, "Eskiden burası harabelikti. Bizler medresemizi kullanamıyorduk. Fakat şu anda gelişmelere bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 'Çocuk Aktivite Merkezi' mahallemiz için bir buluşma noktası olacak" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Recep Kurt da, "Çocuk Aktivite Merkezi projesi ile inşallah salgın sürecini de atlatırsak mahallemize farklı bir hava gelecek. Ben şahsım ve mahalle sakinleri adına Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek
Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek
Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek
Yıldırım'da tarihi medrese çocuklara hizmet verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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