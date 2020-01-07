Yıldırım'da sporla büyüyen nesiller yetişiyor

07.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:38

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, amatör branşlarda kazandığı başarılar ve yetiştirdiği sporcularla ilçeyi sporla bütünleştiren Yıldırım Belediyespor'un karate branşında eğitim alan kursiyerleriyle bir araya geldi. Yıldırım Belediyespor Başkanı Muammer Özbey ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde 6 yaşından itibaren eğitim alan 240 karatecinin antrenmanını izleyen Başkan Yılmaz, spora olan ilginin fazla olduğunu görmenin, yapılan yatırımların sporcular ve aileleri tarafından sahiplenilmesinin doğru bir çalışmanın meyveleri olduğunu belirti. Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çocukların ve gençlerin spor yaptıklarını görmenin kendilerini son derece memnun ettiğini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Yıldırım'a hediye ettiği Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını yürüten çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerini görünce çok mutlu olduk. Demek ki hemşehrilerimiz bu tesise sahip çıkıyor. Bu bizi çok daha fazla mutlu ediyor" dedi.

'YAPMAK KADAR YAŞATMAK DA ÖNEMLİ'

Fiziki mekanları şehre kazandırmanın yanında orayı yaşatmanın ve mekanlara ruh katmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Bu tür mekanları yapmak elbette kolay değil ama buraları yaşatmak, buralara ruh vermek çok daha önemli. İnsan bedeni gibi düşünelim; çocuklarımız bu tesisleri kullanmazsa, ruh vermezlerse orası cesede döner. Dolayısıyla tesislerin aktif bir şekilde kullanıldığını gördüğümüz zaman biz de çok mutlu oluyoruz. İnşallah bu çocuklarımızdan, kardeşlerimizden geleceğe dönük başarılar bekliyoruz. Sadece sporda değil eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda da başarılı olmalarını temenni ediyoruz. Spor sadece spordan ibaret değil. Çünkü burada paylaşmayı, dayanışmayı, azmi, mücadeleyi ve ekip ruhunu öğreniyorlar. Sosyal bir havuzda enerjilerini doğru bir şekilde kullandıkları alanlar oluşmuş oluyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARA YÖNELİK PROJELER

Yıldırım'da çocuklara hizmet edecek birçok sosyal çalışmayı hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Yıldırım Belediyesporumuzun çalışmalarında, donanımlı ve deneyimli antrenörlerimizin eşliğinde çalışan kardeşlerimiz ulusal ve uluslararası madalyalara talip oluyor. Biz şehri çocuklarımızın emaneti olarak görüyoruz. Sporla, sanatla, kültürel çalışmalarla onların önünü açacak işlere imza atmaya gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Naim Süleyman Spor Kompleksi ve mevcut bölgesel spor tesislerinin yanında yenilerini de ilçemize kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yeni kültür merkezi, uyumayan kütüphane, Molla Yegan Çocuk Aktivite Merkezi, Gökdere Millet Bahçesi'nde yer alacak çocuk aktivite merkezi, geleceğimizin güvencesi evlatlarımıza yönelik projelendirilen çalışmalardan sadece birkaçı olacak. Çocuklarımıza hizmet edecek birçok sosyal çalışmayı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler