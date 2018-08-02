Yıldırım Belediyesi'nden Gençliğe Yatırım

Geleceğe yatırımın gençliğe yapılan yatırım olduğu ilkesiyle şehirde yaşayan 250 bini aşkın genç Yıldırımlıya hitap eden projeler geliştiren Yıldırım Belediyesi, Türkiye'ye örnek gençlik merkezlerinden birini ilçeye kazandırıyor. Yıldırım Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı paydaşlığında Değirmenönü-Karapınar 5 bin 246 metrekare inşaat alanında yapımı süren Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, bünyesinde kütüphane, atölyeler, konferans salonları, sinema salonları, spor alanları ve kapalı otoparklarıyla gençlerin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal hayatın içerisinde doğrudan bulunmasına katkı sağlayacak.

GENÇLERİN BEKLENTİLERİNE UYGUN

Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi'ni ilçeye kazandırarak kendini geliştiren donanımlı bireyleri hayata daha güçlü hazırlayacaklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Değirmenönü-Karapınar bölgesinde planladığımız kentsel dönüşüm, meydan ve anıt müze projelerinin arasında yer alan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi, tamamen gençlerin talepleri doğrultusunda kendilerine hitap edecek bir tesis olacak. Gençlerimizin beklentilerine yanıt verebilmek adına söz verdiğimiz gençlik merkezlerinin ilki olan Yıldırım Bayezid Gençlik Merkezi'nin Değirmenönü-Karapınar'da ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değirmenönü ve Karapınar mahallelerimizde çocuk ve genç nüfus potansiyeli oldukça fazla. Bu potansiyeli doğru kullanma adına bu bölgemize yapılacak merkezimiz gelecek nesillerimizi doğru ve planlı bir şekilde hazırlamak için büyük bir öneme sahip olacak. Tesis bünyesinde hizmet verecek hem spor eğitimleri ile hem de diğer mesleki programlarla geleceğe en iyi şekilde hazırlanma imkanı bulacaklar" ifadelerini kullandı.