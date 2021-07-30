Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi biyografisi!
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Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi biyografisi!

Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi biyografisi!
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Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs'le de birçok ortak çalışmaya imza atmıştır. Peki, Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi mesleği nedir? Yıldırım Bekçi hayatı ve biyografisi nedir?

Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs'le de birçok ortak çalışmaya imza atmıştır. Peki, Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi mesleği nedir? Yıldırım Bekçi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YILDIRIM BEKÇİ KİMDİR?

Yıldırım Bekçi (d. 1959, Samsun), Türk sanat müziği solisti.

1959 yılında Samsun'da doğan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamına 1974 yılında Samsun Musiki Cemiyeti'nde başladı. Burada Cavit Ersoy'dan müzik eğitimi aldı ve Taner Çağlayan şefliğindeki koroda iki yıla yakın bir süre görev yaptı. Daha sonra 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı sınavını kazanan Bekçi, konservatuvarda aldığı eğitimin yanı sıra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de devam etti ve burada Emin Ongan'la çalıştı.

Ardından askere giden Yıldırım Bekçi, 1981'de TRT Ankara Radyosu'na girdi ve 1989 yılına dek orada görev yaptı. 1989'da TRT İstanbul Radyosu'na atandı ve 1990 yılında tek albümü olan "Düşündüğüm Biri Var" albümünü çıkarttı. Bu dönemde 1994 yılında Denizciler Geliyor adlı dizide oynayan Bekçi, daha sonra İsmail Dede Efendi'nin yaşamını konu alan bir belgeselde de rol aldı. 1998'de özel işleri nedeniyle kendi isteğiyle İstanbul Radyosu'ndan ayrıldı ve müzik çalışmalarına sahnelerde devam etti.

Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs'le de birçok ortak çalışmaya imza attı.

Biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamını profesyonel olarak sürdürmektedir.

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Yıldırım Bekçi kimdir? Yıldırım Bekçi kaç yaşında, nereli? Yıldırım Bekçi biyografisi! - Haberler
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