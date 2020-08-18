Yıldırım'a istihdam kompleksi
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Yıldırım'a istihdam kompleksi

Yıldırım Belediyesi, gençler için yeni bir sosyal projeyi hayata geçiriyor.

Yıldırım'a istihdam kompleksi
18.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:32

Yıldırım Belediyesi, gençler için yeni bir sosyal projeyi hayata geçiriyor.

Yıldırım Belediyesi'nin, çalışmayan ve okumayan 18-29 yaş arası gençlere meslek kazandırmak maksadıyla hayata geçireceği 'Yıldırım İstihdam Kompleksi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım başta olmak üzere Bursa'daki işsizlik oranının azaltılmasına katkı sağlayacak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklediği İstihdam Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü paydaşlığında, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) ile Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iştirakiyle hayata geçirilen Yıldırım İstihdam Kompleksi'nde, Bursa'da iş açığı olduğu belirtilen alanların başında gelen endüstriyel dikim makinası operatörlüğü, cnc torna eğitimi düzenlenmesi, cnc freze eğitimi düzenlenmesi, cad-cam, makine tasarım, saç-metal kalıp tasarımı, bebe-çocuk modelistliği, jakarlı ve armürlü dokuma desen desinatörlüğü branşlarında eğitimler verilecek. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin işe yerleştirilmelerine de destek olunacak.

Yıldırım'da ciddi anlamda bir iş gücü olduğunu, bu iş gücünün hem vasıflı hale gelmesi hem de istihdama dahil olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gençlerimize bir sosyal yardımda bulunmaktan ziyade,onların birer altın bilezik sahibi olmalarını, meslek edinmelerini önemsiyoruz. Daha önce İŞKUR ve BTSO ile yaptığımız ortak protokol gereği Yıldırım İstihdam Ofisimizi açmıştık. Şimdi ofisimizi genişleterek burada vereceğimiz hizmetimizi daha yaygın hale getiriyoruz. İnşa çalışmalarımızı sürdürdüğümüz alanda 2 atölye binamızı gerçekleştiriyoruz ve yeni derslikler, seminer salonlarıyla beraber yaklaşık 8 birim daha istihdam merkezimize ilave ederek gençlerimizin hem iş bulmaları hem de meslek edinmeleri noktasında önlerini açmaya gayret ediyoruz. Yıldırım İstihdam Kompleksi projemiz yaklaşık 2 buçuk milyon TL bütçeli bir proje" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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