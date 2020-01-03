Yılbaşına kırmızı girdi
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Yılbaşına kırmızı girdi

Sahnelerin en eğlenceli kızı Nilay Dorsa, 2019 yılında müzikseverlere sunduğu "CAKA" isimli tekliyle bereketli bir yıl geçirdi.

03.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:32
Yılbaşına kırmızı girdi

Sahne, tiyatro ve model olarak yoğun bir yıl geçiren , kırmızının kendisine uğur getirdiğine inanıyor. Her zaman olduğu gibi yılbaşına yine gelenekselleştirdiği kırmızılarıyla girdi.

Nilay Dorsa "Kırmızı sadece yılbaşı gecesinde uğurum, bu senede tepeden tırnağa kırmızı kıyafet giyerek yeni yıla girdim. İster sahnede olayım, isterse olmayayım yeni yıla girerken kırmızı mutlaka kıyafetimde olur. Kırmızı yeni yıl uğurum" dedi. Sevilen şarkıcı Nilay Dorsa, yeni yılda yeni bir eserle ve büyük sürprizlerle kaldığı yerden yoluna devam edeceği vurgusunu yaptı.

Kaynak: Bültenler
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