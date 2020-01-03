Yılbaşına kırmızı girdi

03.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:32

Sahne, tiyatro ve model olarak yoğun bir yıl geçiren Nilay Dorsa, kırmızının kendisine uğur getirdiğine inanıyor. Her zaman olduğu gibi yılbaşına yine gelenekselleştirdiği kırmızılarıyla girdi.

Nilay Dorsa "Kırmızı sadece yılbaşı gecesinde uğurum, bu senede tepeden tırnağa kırmızı kıyafet giyerek yeni yıla girdim. İster sahnede olayım, isterse olmayayım yeni yıla girerken kırmızı mutlaka kıyafetimde olur. Kırmızı yeni yıl uğurum" dedi. Sevilen şarkıcı Nilay Dorsa, yeni yılda yeni bir eserle ve büyük sürprizlerle kaldığı yerden yoluna devam edeceği vurgusunu yaptı.

Kaynak: Bültenler