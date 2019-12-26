: Yılbaşı partisine katılan Aleyna Tilki'nin etek boyu olay oldu

26.12.2019 21:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:48

Aleyna Tilki, Acun Medya'nın düzenlediği erken yılbaşı partisine katıldı. Aleyna, giydiği mini elbisesiyle fark yarattı.

DASDAS'ta gerçekleştirlen erken yılbaşı partisine, TV8 & Acun Medya çalışanları ve yöneticilerinin yanı sıra birçok ünlü katıldı. Tüm davetliler Tarık Sezer orkestrasının canlı performansı ve en sevilen şarkılar eşliğinde yeni yılın gelişini kutlayıp, gönüllerince eğlendiler.

ALEYNA FARK YARATTI

Giydiği süper minisiyle adeta fark yaratan Aleyna, kameraların önünde poz vermeyi de ihmal etmedi. Poz veren Aleyna'nın elbisesini kontrol etmekte zorlandığı görülürken, bir eliyle çekiştirip frikik vermemek için verdiği mücadele de gözlerden kaçmadı.

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