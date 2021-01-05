Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti
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Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti

05.01.2021 07:56 | Son Güncelleme: 05.01.2021 08:11
Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti

Yılbaşı akşamı kutlama yapmak için üniversiteli arkadaşları ile bir araya gelen Deniz Büçkün, arkadaşı E.Ö.'nün verdiği uyuşturucu hapı alkolle içince fenalaşarak hayatını kaybetti. Büçkün'ün arkadaşları genç kızın bir anda yere yığıldığını söyledi. Uyuşturucuyu satan torbacı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü son sınıf öğrencisi Deniz Büçkün (23) İstanbul Beşiktaş'taki evinde üniversiteli 5 arkadaşıyla birlikte yılbaşı kutlaması yapmak için toplandı. İddiaya göre, yeni yıla girdikten iki saat sonra Büçkün, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları bir yandan nefes almasını sağlamaya çalışırken, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Deniz Büçkün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ECSTASY SONU OLDU

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, yılbaşı partisine katılan üniversiteliler, polis ifadesinde alkol aldıklarını, kutlamaya katılan E.Ö. adlı üniversite öğrencisi arkadaşlarının ecstasy hap getirdiğini, alkolle birlikte hapları kullandıktan sonra Büçkün'ün aniden yere yığıldığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi. Bu ifadeler üzerine E.Ö. gözaltına alındı.

HAPLARI ALKOLLE BİRLİKTE KULLANDIKLARINI SÖYLEDİ

Şüpheli olarak sorgulanan E.Ö.'nün ifadesinde, hapları Üsküdar'da birinden alarak eve geldiğini ve arkadaşlarına dağıttığını, hapları alkolle birlikte kullandıklarını söylediği iddia edildi.

Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti

"KIZ KOLTUKTA UZANIYORDU, YÜZÜ MORARMIŞTI"

Aynı binada oturan Sefa Kayhan, "Yılbaşı gecesi binada bir bağırma sesi duydum. Bir genç, gelip benim kapıma vurdu. Yardım çığlıkları atıyordu. Bir komşumuzla yukarı çıktık. Kız koltukta uzanıyordu. Yüzü morarmıştı. Dairede oturan kızları apartmanda görüyordum. Sadece selamlaşırdık" dedi.

TORBACI TUTUKLANDI

E.Ö.'nün uyuşturucuyu aldığı torbacı Burak Karancı Kadıköy'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Burak Karancı tutuklanırken, E.Ö. adli kontrolle serbest kaldı.

Haber Yorumları (13)
SMMM: İÇMESEYMİŞ.
Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
HULYA: Yazık oldu.Mekanı cennet olsun. Çok saf ve temiz görünüyor. Arkadaş kurbanı Üzüldüm
Cevap Yaz 4 11 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: Üniversite öğrencisi, aklını başına alsaydı. Yazık etmiş kendine
Yayından Kaldır
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