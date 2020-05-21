Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Adana'da yakaladıkları yılanın ağzına sigara veren ve o anları da sosyal medyadan paylaşan bir grup esnaf, büyük tepki çekti.

Adana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi. Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. SİGARALI EZİYET TEPKİ ÇEKTİ Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Kaynak: DHA