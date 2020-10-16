Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu

Avustralya'da yılanı sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışan kadın, yılanın bir anda bacaklarına dolanması ile neye uğradığını şaşırdı. Yılandan kendi gayretleri ile kurtulamayan talihsiz kadın, ekiplere haber verdi.

Avustralya'nın Brisbane şehrinde yaşayan bir kadın, akşam saat yedi sıralarında evinin alt katında bulunan garajında çalıştığı sırada kedinin üç metre uzunluğunda olan bir piton yılanını arabanın altında sıkıştığını görünce cesur kadın yılanı sıkıştığı köşeden çıkardı.

Yılan sıkıştı yerden kurtulur kurtulmaz, kendisini kadının bacaklarına dolayarak öldürmeye çalıştı. Kadın kendini kurtarmaya çalıştıkça yılan kendini daha fazla kadının bacağına sardı Yılandan kurtulamayan kadın polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Eve gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucu kadının bacağını yılandan kurtardılar.

Polis ekiplerinin yardımı ile bacağını yılandan kurtaran kadın, yılanı daha sonra tutup evinin arkasında bulunan ormanlık alana atıp doğaya bıraktı. Yılanın öldürücü zehri bulunmadığını söyleyen polis ekipleri ama yılanın ısırdığı yerde ciddi yaralara sebep olduğunu söylediler.