Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü
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Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta harabe bir binada yıkım yaptığı sırada duvarın altında kalan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Muslu beldesinde yaşandı. 53 yaşındaki İlyas Korkmaz, bir binanın duvarında balyoz ile yıkım yaptığı sırada duvar çöktü. Duvarın altında kalan Korkmaz'a ilk müdahaleyi çevredeki komşuları yaptı. Sıkıştığı yerden kurtarılan adamın kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaparak hastaneye kaldırdığı İlyas Korkmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Yıkım yaparken duvarın altında kalan adam hastanede öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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