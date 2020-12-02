Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

02.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:08
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin temizliği esnasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Karaman'da boş bir arsada yıkılmış olan metruk evin temizliği esnasında insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Olay, Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesi üzerinde bulunan boş arsada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arsa içerisinde bulunan ve daha önceden yıkılmış olan metruk evin hafriyatı kepçeyle temizlendiği esnada işçiler tarafından insan kafatası ve kemikler bulundu. Bunun üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kemiklerin bulunduğu alanda tedbir alarak olay yeri inceleme ekibi istedi. Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda inceleme yaptı. Evin çok eski olduğu ve bulunan insan kafatası ve kemiklerin de 50 yıl öncesine ait olduğu tahmin ediliyor. Toplanan kemikler incelenmek üzere götürüldü. - KARAMAN

Bunlar da ilginizi çekebilir

4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
4 ilde durum vahim! Virüsün yayılma hızı korkutucu boyutlarda, hastaneler doldu taştı
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yaralı kurye, canını değil zimmetli pantolonunu düşündü! Patron son noktayı koydu
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yetkililer şaşırıp kaldı! Belediye 1052 kişiyi iş görüşmesine çağırdı, 9 kişi katıldı
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Merzifon'da metruk evler yıkılıyor
Merzifon'da metruk evler yıkılıyor
Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Son dakika: Samsun'da bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Son dakika: Emekli itfaiyeci evinde ölü bulundu
Son dakika: Emekli itfaiyeci evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Işık Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Stjepan Tomas
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 12:10:37. #1.14#
title