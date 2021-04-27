Yıkılan balkondan kopan parçalar apartmana girmek üzere olan kadınların üzerine düştü

Rusya'da iki kadın bir apartmana girmek üzereyken yıkılan balkonun parçaları kadınların üzerine düştü. Ağır levhaların üzerlerine düştüğü kadınlar şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Rusya'nın Izhevsk şehrinde iki kadın, beş katlı bir apartmanın merdivenlerinden çıktıkları sırada yukarıda balkonun oluşturan tuğla levhaların yere düştüğünü far ettikleri anda merdivenlerden geriye doğru koştular.

Kadınların üzerine düşen lefların dış kaplama levhası olduğunu belirtilirken kadınların kazadan yara almadan kurtulmalarına kimse inanamadı. Levhalar dokuzuncu katta bulunan bir dairenin balkonundan düştü