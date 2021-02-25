"Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Hakan Altun "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri!
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"Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Hakan Altun "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri!

25.02.2021 19:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:54

Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Hakan Altun, "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Hakan Altun "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri nedir? İşte Hakan Altun şarkı sözleri!

Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Hakan Altun şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Yıkıla Yıkıla şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri araştırıldı.

HAKAN ALTUN YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ

Yıkıla yıkıla yaşayan benim

Geceler boyunca kahrolan benim

Ah edip inleyen, yıpranan benim

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter yeter

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Çektiğim çileler kendime benim

Tutup da birine vurmaz ki elim

Çekilin üstüme varmayın benim

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Hayatım karanlık yerlerde geçer

Yüreğim kırılmış kadehe benzer

Yüzüme nefretle bakmayın yeter yeter

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan

Kötüysem düşkünsem

Kötüysem düşkünsem, kime ne bundan

Söz: Yılmaz Uzun

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