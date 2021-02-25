"Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri! Şarkılar Seni Söyler şarkı sözleri! Hakan Altun "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında söylediği şarkılarla izleyicilerin beğenisini toplayan Hakan Altun, "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri ile araştırıldı. Peki, Hakan Altun "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri nedir? İşte Hakan Altun şarkı sözleri!
Şarkılar Seni Söyler programında izleyicilerle buluşan Hakan Altun şarkıları ile seyircileri ekrana bağlıyor. Yıkıla Yıkıla şarkısına izleyiciler ekran başından eşlik ederken "Yıkıla Yıkıla" şarkı sözleri araştırıldı.
HAKAN ALTUN YIKILA YIKILA ŞARKI SÖZLERİ
Yıkıla yıkıla yaşayan benim
Geceler boyunca kahrolan benim
Ah edip inleyen, yıpranan benim
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter yeter
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Çektiğim çileler kendime benim
Tutup da birine vurmaz ki elim
Çekilin üstüme varmayın benim
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Hayatım karanlık yerlerde geçer
Yüreğim kırılmış kadehe benzer
Yüzüme nefretle bakmayın yeter yeter
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem, düşkünsem kime ne bundan
Kötüysem düşkünsem
Kötüysem düşkünsem, kime ne bundan
Söz: Yılmaz Uzun