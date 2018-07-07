Yığılcaspor Yaz Okulu Açılıyor

Yığılcaspor Yaz Okulu Açılıyor

Yığılcaspor tarafından yaz spor okulunun açılacağı bildirildi.

Yığılcaspor Yaz Okulu Açılıyor

Yığılcaspor tarafından yaz spor okulunun açılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yığılcaspor bünyesinde 6-15 yaş arası çocukların katılacağı yaz okulları programı için başvuruların başladığı belirtildi.

Müracaatların 15 Temmuz'a kadar yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, Yığılcaspor Başkanı Fatih Eren'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sağlıklı, sprotif faaliyetlere yatkın, topluma yararlı bireyler yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz okulumuza katılımını bekliyoruz."

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