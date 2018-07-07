Yığılcaspor Yaz Okulu Açılıyor

Yığılcaspor tarafından yaz spor okulunun açılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yığılcaspor bünyesinde 6-15 yaş arası çocukların katılacağı yaz okulları programı için başvuruların başladığı belirtildi.

Müracaatların 15 Temmuz'a kadar yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, Yığılcaspor Başkanı Fatih Eren'in şu ifadelerine yer verildi:

"Sağlıklı, sprotif faaliyetlere yatkın, topluma yararlı bireyler yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz okulumuza katılımını bekliyoruz."