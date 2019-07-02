Yığılca'dan kısa kısa

Yığılcaspor yaz futbol kursu, Yığılca şehir stadında 7-15 yaş arası çocuklara yönelik açıldı.

Gençleri spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla başlatılan futbol akademisine aileler yoğun ilgi gösterdi.

Yığılcaspor Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon açılan yaz akademisinin önümüzdeki yıllarda da devamının sağlacağını aktararak, "Ailelerimizin de desteğiyle bu yıl startını verdiğimiz yaz akademisi, planlanan periyotlarla devam edecek." dedi.

S.S Yığılca Damperli Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu

Yığılca Belediye Toplantı Salonu'nda yapılan olağan genel kurula, kamyoncular katıldı.

Genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı İsmail Savaş, ilçede yüze yakın kamyoncu esnafının olduğunu, yönetim kurulu olarak onların haklarını gözetmeye gayret gösterdiklerini söyledi.

İlçede taşımacılık denince akla kooperatifin geldiğini belirten Savaş, "İlçemize olan yatırımların artması sonucu önümüzdeki günlerde yoğun bir tempoyla çalışacağız. Bu kapsamda kooperatifimiz gün geçtikçe büyüyor. Büyüdükçe de iş potansiyelimiz artıyor. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kamyoncu esnafımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA