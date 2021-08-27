Yeyin mi yiyin mi?

Konuşma dili ile yazım dili arasındaki kural farkları sebebiyle pek çok kelimenin yazım biçimi araştırılıyor. Bu konularda biri de "Yeyin mi yiyin mi?" araştırması olarak karşımıza çıkıyor.

Yeyin mi yiyin mi? sorusunun yanıtı sıklıkla aratılan doğru yazım konuları arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

YEYİN Mİ YİYİN Mİ?

TDK'nın açıklamasında "Yeyin mi yiyin mi?" sorusuna şu şekilde cevap verilmekte: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Türkçede a, e ünlüleri ile biten fiillerin şimdiki zaman çekiminde, söyleyişte de yazımda da a ünlüsü ı, u; e ünlüsü i, ü olur: başlıyor (<başla-yor), oynuyor (<oyna-yor), doymuyor (<doyma-yor), izliyor (<izle-yor), diyor (<de-yor), gelmiyor (<gelme-yor), gözlüyor (<gözle-yor) vb.

Birden çok heceli ve a, e ünlüleri ile biten fiiller, ünlüyle başlayan ek aldıklarında bu fiillerdeki a, e ünlülerinde söyleyişte yaygın bir daralma (ı ve i'ye dönme) eğilimi görülür. Ancak söyleyişteki ı, i ünlüleri yazıya geçirilmez: başlayan, yaşayacak, atlayarak, saklayalı, atmayalım; gelmeyen, izlemeyecek, gitmeyerek, gizleyeli, besleyelim vb.

Buna karşılık tek heceli olan demek ve yemek fiillerinde, söyleyişteki i ünlüsü yazıya da geçirilir: diyen, diyerek, diyecek, diyelim, diye; yiyen, yi­yerek, yiyecek, yiyelim, yiye, yiyince, yiyip vb. Ancak deyince, deyip sözlerindeki e yazı­lışta korunur.