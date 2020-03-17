Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Murat Boz, Magazin

Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti

Koronavirüse karşı herkesin korunmak için sıkı önlemler aldığı ve yetkililerin "Gerekmedikçe evden çıkmayın" dediği bugünlerde, ünlü şarkıcı Murat Boz "Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Siz de çıkın. Kendinizi eve kapatmayın" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:25
Yetkililerin

Koronavirüs önlemleri kapsamında, evden mümkün olmadığı müddetçe çıkılmaması önerilerine rağmen ünlü şarkıcı Murat Boz'un "dışarı çıkın" diyerek çektiği video sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Çin'de başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye'de görüldükten sonra önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz'un çağrısı tepki topladı.

"EVDE DURMAYIN"

Koronavirüs hakkında takipçilerine seslenen Boz, "Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti

Haberin Videosu:

Koronavirüs nedeniyle yetkililerin 'Evden çıkmayın' uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti

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Haber Yorumları (16)
500
7 CE: zati bos konusan, surda üc bes liselinin yetmedi liseli kalan tiplerin sayesinde ünlendi. . . karekter ve kisilik sifir - insanlik sifir - bi hayli konuda yetersiz. surda zaten 5-10 senesi kaldi :) . . . bol bol disarda dinlenirek hava alir . . .
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HAKLI: Dışarı çıkmayın olayını yanlış anlayanlar yığılmışlar hemen, çıkacaksınız tabi, kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak duracak şekilde açık hava ve güneşten olabildiğince faydalanmak için mümkün olduğu kadar çıkılmasında fayda var. Milletin sorunu bu zaten, söylenenleri gözü kapalı, düşünmeden yerine getirme psikolojisi. Allah herkese akıl vermiş bi şunu kullanın kardeşim yaa.
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ROSY: Evden çıkmayın demiyorlar sosyal mesafenin korunamadıgı kapalı mekanlara gitmeyin diyorlar
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BEYİN BEDAVA: beyin bedava da kulllananaa
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KRALO: herkes konvirüs olsun ölsün yeter artık.
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NE GÜZEL: Buyrun sizi önden alalım. .
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ŞEMSETTİN SUNGUR.: Bu soytarıları dinlemeyin, bunlar kendisinden başkasını düşünmez.
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KAHRAMANMARAŞ LI: Sen kimsin, Devletin üst düzeyde yetkileri ve konunun uzmanları değerli doktorlarımız evden cikmayin diyor sen tam aksi açıklama yapıyorsun, bırak soytarılıgı paranın, makamın, şöhretin sağlayamadığı hayatımızı riske atmaya hakkın yok, bence bu zibidi tutuklanmali
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MEMET33: HAVA GÜZELSE ELBETTE ÇIKIP DOLAŞIN HAVA ALIN, YAPMAMANIZ GEREKEN KAPALI VE KALABALIK ORTAMLARA KATILMAMAK OLMALIDIR. ADAM DOĞRU DEMİŞ NE VAR BUNDA Kİ TEPKİ KOYUYORSUNUZ. HAFTA SONLARI İMKANI OLAN HERKES DAĞLARA. ORMANLARA İNSANLARIN OLMADIĞI YERLERE GEZMEYE GİDİP BOL OKSİJEN ALMALIDIRLAR.
Cevap Yaz 5 13 Yayından Kaldır
Y00K: Tipik bir sanatçı gezi olayları vb sanatçılar işte aynı heppsi hemen hemen
Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
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500
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